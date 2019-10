Literaturkritikerin Elke Heidenreich ist kein Handke-Fan

Mit der Auszeichnung eines Schriftstellers wie „Don DeLillo, Richard Ford oder auch Thomas Pynchon hätte man eine bessere Wahl getroffen“, sagte Heidenreich. Trotzdem gönne sie Handke den Preis.

Die Auszeichnung für die polnische Schriftstellerin Olga Tokarczuk mit dem Nobelpreis für das Jahr 2018 finde sie „schon besser“, sagte Heidenreich. Tokarczuk habe „sehr schöne Erzählungen geschrieben“.



Die Schwedische Akademie hatte in diesem Jahr ausnahmsweise zwei Literaturnobelpreise verliehen, weil das Gremium im vergangenen Jahr infolge eines Vergewaltigungsskandals nicht beschlussfähig war.Sie halte allerdings generell nichts von Buchpreisen, betonte Heidenreich. Wer im Vorfeld der Frankfurter Buchmesse am Montag mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet werde, sei ihr „vollkommen egal“. Auch der Nobelpreis für Literatur erscheine ihr „lächerlich“. „Man kann nicht Bücher preisen und gegen andere Bücher ausspielen“, kritisierte die Schriftstellerin. Sie selbst habe sich deshalb auch nie als Jurorin an einem Auswahlkomitee beteiligt.

apa