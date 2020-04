Openstage Live-Show online

Der Koordinator des Projekteshat am 4. April das Event Openstage in Online-Liveübertragung veranstaltet, indem 17 junge Künstler*innen und rund 60 Teilnehmer*innen simultan über eine digitale Plattform miteinander verbunden wurden, um eigene Stücke vorzuführen und gemeinsam zu verfolgen und applaudieren.Die Initiative war so erfolgreich, dass sie am 18. April um 20.15 Uhr wiederholt wird. Wer sie live verfolgen möchte, kann sich unter +393347869397 über WhatsApp-Nachricht anmelden.

eva