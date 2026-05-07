<b>Von Lene Morgenstern<\/b><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><b>Regieanweisung: An dieser Stelle dürfen Sie gerne aufstehen und laut applaudieren.<\/b><BR \/><BR \/>Der Titel „beste österreichische U20 Poetry Slam-Meisterin“ entspricht dem Sieg bei einem nationalen Next Generation Slam, nur eben nicht mit Tennisschläger, sondern mit Worten. Und ohne lukrativen Gewinn. Aber allemal löblich erwähnenswert. <BR \/><BR \/><b>Regieanweisung: Sie dürfen sehr laut applaudieren. Und dazu „Bravo!“ rufen. „Bravo! Brava! Bravissima!“ Rufen sie laut: „Suuuuuper!“<\/b><BR \/><BR \/>Die Rede ist von Olivia Kaufmann. Sie ist seit über zwei Jahren sehr aktiv im Bereich Poetry Slam, man könnte also durchaus behaupten, sie ist gut trainiert. Ach was, sie ist hervorragend trainiert. <BR \/>Und sie ist die nun mittlerweile vierte Südtirolerin, die nach <b>Felix Maier<\/b> (2019, in Österreich), <b>Nathan der Nice<\/b> (2023, in Österreich) und nach <b>Lena Simonetti<\/b> (2023, in Italien) einen nationalen Next Generation-Titel in der wunderbaren Kunst des Poetry Slam gewonnen hat. <BR \/><BR \/><b>Regieanweisung: Seien Sie stolz. Klopfen Sie Ihrem Sitznachbarn oder sonst einer Person, die sich gerade in Ihrer Nähe befindet oder auch sich selber anerkennend auf die Schulter.<\/b><BR \/><BR \/>Wir verfügen über sehr gute junge Slammer und Slammerinnen in Südtirol. Das hat Gründe, die ich hier nicht erörtern werde. Wir sind schließlich nicht nur stolz, sondern auch bescheiden. Vor allem aber sind wir dann doch auch immer wieder mal ein kleines bisschen verzweifelt, weil wir unsere jungen Talente, nachdem wir mit ihnen trainiert haben, früher oder später an das Ausland verlieren, zunächst als Studenten und Studentinnen, und später als Künstler und Künstlerinnen, die allesamt nur selten wieder den Weg über den Brenner retour nach Hause finden. Auch diesen Punkt wollen wir an dieser Stelle nicht weiter erörtern, wir sind schließlich stolz auf sie, und außerdem haben wir gerade etwas zu feiern. <BR \/>Bevor wir zum Interview mit der frisch gekürten Siegerin schreiten, erinnern wir uns noch an eine Anekdote. Olivia Kaufmann hatte schon vor zwei Jahren, also im Alter von 15 Jahren, das Talent und alles andere, das man braucht, um bei den österreichischem U20 Poetry Slam-Meisterschaften (damals in Graz) mitmachen zu dürfen. Kurz vor Abfahrt kam dann aber das plötzliche „Leider Nein“ vonseiten der österreichischen Bühneninspektoren. Hoppala, noch nicht 16-Jährige dürfen in Österreich abends keine Bühne betreten. <BR \/><BR \/><b>Regieanweisung: Sie dürfen jetzt „Oooh“ oder „Uuuuu“ wimmern. Und dann dürfen Sie sich ganz schnell wieder erholen.<\/b><BR \/><BR \/>Dieses eine Verbot führte für Kaufmann letztlich zu vielen anderen Auftritten und ab dem Alter von 16 Jahren dann zur Teilnahme an einer Handvoll Meisterschaften und nun also zum Titel „Österreichische Poetry Slam-Meisterin im Bereich U20“ (unter 20 Jahre jung). <BR \/><BR \/><b>Regieanweisung: Bling Bling Bling.<\/b>