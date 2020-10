Mehr als 200.000 User bei digitaler Frankfurter Buchmesse

Die Frankfurter Buchmesse hat am Sonntag nach einer ungewöhnlichen Ausgabe in der Coronakrise für ihre digitalen Formate eine positive Bilanz gezogen. Mehr als 200.000 Userinnen und User weltweit haben an den virtuellen Angeboten der 72. Ausgabe teilgenommen, wie die Messe am Sonntag bilanzierte. Mehr als 4.400 Aussteller aus 103 Ländern hatten sich für diese virtuelle „Sonderausgabe“ angemeldet.