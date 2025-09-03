101 Titel von 58 Verlagen waren für den Österreichischer Buchpreis und den Debütpreis 2025 aus den Bereichen Belletristik, Lyrik, Drama und Essay eingereicht worden. <BR \/><BR \/>Monika Helfer, Wolf Haas und Marlene Streeruwitz sind unter den zehn Nominierten für den Österreichischen Buchpreis 2025. <BR \/><BR \/>Auf der Longlist, die am Mittwoch bekanntgegeben wurde, befinden sich auch der in Kürze erscheinende Mammut-Roman „Zeit der Mutigen“ von Dimitré Dinev sowie Bücher von Martin Prinz, Kaska Bryla, Michael Donhauser, Hanno Millesi, Verena Stauffer und Andrea Winkler. <BR \/><BR \/>Am 9. Oktober folgt die Shortlist. Die zehnte Preisgala findet am 10. November statt.<BR \/><h3>\r\nErstmals auch Longlist für Debütpreis<\/h3>Die Jury setzt sich heuer aus der Leiterin des Literaturressorts im ORF-TV Katja Gasser, dem Literaturwissenschafter und Autor Stefan Kutzenberger, der Autorin Theresia Prammer, der Buchhändlerin Ulla Remmer und dem Autor Franz Schuh zusammen. <BR \/><BR \/>Die Jury gab auch erstmals in der zehnjährigen Geschichte des vom Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport (BMKOES), dem Hauptverband des Österreichischen Buchhandels (HBV) und der Arbeiterkammer Wien (AK) ausgerichteten Preises eine sechs Titel umfassende Debütpreis-Longlist bekannt, die am 9. Oktober auf drei Titel verkürzt wird. <BR \/><BR \/>Für den Debütpreis sind Antonia Löffler, Armela Madreiter, Anna Maschik, Michèle Yves Pauty, die Südtirolerin <b>Miriam Unterthiner<\/b> und Daniel Wagner nominiert. <BR \/><BR \/>Unterthiners Theatertext „Blutbrot“ erschien im Februar 2025 in der edition laurin. Im Jänner diesen Jahres erhielt Unterthiner dafür bereits den Kleist-Förderpreis. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/kultur\/literatur\/suedtirolerin-miriam-unterthiner-erhaelt-kleist-foerderpreis-ein-gespraech" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Im Interview mit der Autorin erfahren Sie mehr über „Blutbrot“.<\/a><BR \/><BR \/>Der Österreichische Buchpreis ist mit 20.000 Euro dotiert, der Debütpreis mit 10.000 Euro. Allen, die es auf die Shortlists schaffen, sind zumindest 2.500 Euro sicher.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/oesterreichischer-buchpreis.at\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier finden Sie alle nominierten Titel.<\/a>