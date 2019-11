Peter-Oberdörfer-Preis an Jörg Zemmler

Der mehrsprachige Literaturpreis Frontiere-Grenzen in Primiero, Provinz Trient, hat sich im Laufe der Jahre zu einem der wichtigsten und beliebtesten Literaturpreise im Alpenraum entwickelt. Die zehnte Auflage der alle zwei Jahre stattfindenden Preisverleihung im November 2019 wartete mit einer ganzen Reihe von Neuigkeiten auf.





Unter anderem wurde erstmals der Peter-Oberdörfer-Preis für vielseitig engagierte Schriftsteller und Schriftstellerinnen verliehen. Der Preis wird im Gedenken an den 2017 plötzlich verstorbenen Meraner Autor, Schauspieler und Regisseur Peter Oberdörfer, der auch langjähriges Jurymitglied von Frontiere-Grenzen war, verliehen.Der Preis ging an den Südtiroler Jörg Zemmler, der sich als freischaffender Literat, Lyriker und Liedermacher, Musiker und Performer im gesamten deutschen Sprachraum einen Namen machen konnte. Er vertritt, so die Begründung von Frontiere-Grenzen, bestens die Werte von Peter Oberdörfers freiem und vielschichtigem Schaffen: „Ein Geist der im Stande war, sich im geschriebenen Wort, in der theatralischer Geste, in der musikalischen Erforschung, im Respekt der Anderen, in einer immer wiedergefundenen Leidenschaft auszudrücken.“

