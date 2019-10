Salgado: „Noch Hoffnung, dass sich etwas ändert“

Katastrophal sei aber nicht nur die Lage der Umwelt, sondern auch die Situation in vielen anderen Bereichen der Gesellschaft. Er appellierte auch an die deutsche Regierung, wirtschaftlichen Druck auf Präsident Jair Bolsonaro auszuüben. „Wir haben noch Hoffnung, dass sich etwas ändert.“ Bolsonaro verliere jeden Tag an Zustimmung.





Salgado wird am Sonntag als erster Fotograf mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels geehrt. Die Laudatio hält Regisseur Wim Wenders, der Salgado in dem oscarnominierten Dokumentarfilm „Das Salz der Erde“ porträtierte. „Ich bin sehr stolz, denn der Name der Auszeichnung ist “Friedens„-Preis“, sagte der 71-Jährige. Und Frieden sei das, was wir bräuchten.Salgado wurde vor allem durch seine sozialfotografischen Werke wie „Arbeiter“, „Migranten“ und „Afrika“ bekannt. Nach einer seelischen Krise porträtierte er mit „Genesis“ die Schönheit der Natur. Anfang der 1990er Jahre gründete er mit seiner Frau das „Instituto Terra“, um auf einem zerstörten Gebiet den Regenwald wieder aufzuforsten.Bis heute wurden dort etwa 2,5 Millionen Bäume gepflanzt. Salgado sei der beste Preisträger, den er sich in diesem Jahr vorstellen könne, sagte der Vorsteher des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, Heinrich Riethmüller. Einerseits rufe er uns alle auf, diese Erde zu erhalten, und andererseits trage er tatkräftig selbst dazu bei, „damit wir der nächsten Generation einen lebenswerten Planeten hinterlassen können“.

dpa