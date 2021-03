Streifzug durch die Jahrhunderte

In der aktuellen März-Ausgabe erinnert „Der Schlern“ mit den Aufzeichnungen von Sepp Mühlberger an ein dunkles Kapitel der Südtiroler Geschichte. Er begleitete Lehrer im Unterland, die den Kindern der Optanten die deutsche Sprache beibringen sollten. Weitere Themen sind die Beamtenlaufbahn des Grafen Johann von Welsperg und eine spätgotische Skulptur aus Völs am Schlern. Von Beate Gatterer