Südtiroler dichten für STOL

Worüber ich mich trotzdem freue

Schicken Sie Kürzesttexte von maximal 400 Anschlägen inklusive Leerzeichen oder Kürzestgedichte (ca. 5 kurze Zeilen) per E-Mail an Sprachstelle des Südtiroler Kulturinstituts ( [email protected] ). Die Texte können auch nur aus einem längeren Satz bestehen.Wichtig: Nennen Sie Ihren Vornamen, Nachnamen und Wohnort. Mitmachen können Erwachsene, Jugendliche oder auch Kinder. Kinder werden gebeten, zusätzlich zu ihrem Namen und Wohnort auch ihr Alter anzugeben. Die schönsten Beiträge erscheinen hier auf STOL.Nachmittags in meinem Garten: kein Motorenlärm, kein Baustellenlärm, kein Flugzeug, nur Sonne und blühende Obstbäume – ein Garten Eden, es fehlt nur der Adam.So unbeweglichIm Wassereimer schimmertBlau die EidechseWenn ich doch einmal wieder das Fenster zur Welt öffne, anschließend den Kopf hinausrecke, und die paar Schritte bis zur Trafik gehe – ja, dann müssen sich meine Sinne vor lauter Aufregung erst einmal neu justieren: Fühlen, Sehen, Riechen, Schmecken und Hören – ich genieße nun, das vorher Unscheinbare und Übersehene in vollen Zügen wahrzunehmen! Dann lache ich laut und die Stille singt.ich habe sie mir nicht ausgesuchtaber ich liebe diese zeit dort wo ich lebenicht das virus, nicht die krankheits- und todesfälledie arbeitsverbote und die verzweiflung vieler menschenaber unbegrenzt bücher lesen dürfen und dazu weineneine sendung hören nochmal wieder und wiederabwechselnd kochen und nicht kritisierenstreiten lernen weil es nicht anders gehtEigentlich wirkt sie unscheinbar. Aber sie ist meine Favoritin, Heldin der Unbekümmertheit. Meine Tage werden erst vollständig, wenn ich ihren Gesang höre. In Zedernzweigen und am Hausfirst schmettert sie ihre Triller gekonnt in die Frühlingsluft. Phantasievoll ändert sie ihre Strophen, interpunktiert mit hörbaren Fragezeichen. Unermüdlich setzt sie ihre melodischen Schleifen fort. Die Unerschütterlichkeit der Natur, den Kreis des Lebens fortzusetzen, ihre Melodie weist in die Zukunft, sie lehrt mich hoffen.HOFFNUNGAUF DEN PUNKT GEBRACHTWAR BIS IN UNSERE ZEITFÜR DIE EVOLUTION DES MENSCHENDIE TREIBENDE KRAFTDER WILLE ZUR MACHTNACH LANGEM SCHLAFIM WECHSEL DER ZEITENERBLÜHT IN FESTLICHER STILLEDIE ALTE NEUE SCHÖNE KRAFTDER GUTE WILLE.In dieser seltsamen Zeit ist eine wohltuende Stille spürbar.Und doch, wenn man genau wahrnimmt, bemerkt man wunderbare Dinge:Wind, der Grashalme bewegt.Außergewöhnliche Blüten und Blumen wachsen vor unseren Augen.Sonnenstrahlen wärmen unser Gesicht.Ein Huhn gackert leise auf dem Spaziergang durch die Wiese.Helles Kinderlachen berührt unser Herz.… und wir wissen: Alles wird gut!Nie klang Musik so schönNie taten gute Worte so wohlNie waren sich Menschen so nahIm gemeinsamen AlleinseinIn der gemeinsamen HoffnungAuf ein ganz normales LebenDas so selbstverständlich war....menschenfastenin stadt und land ist alles dicht,die fastenzeit verlangt verzicht.allein das fasten fiel' nicht schwer,wenn doch corona nur nicht wär'.es hält uns fest in seinem bann,und jeder fastet, wo er kann.man bleibt zu haus, rührt fast nichts an,auch nicht den mensch' von nebenan.so leben wir nun die klausur,die niemand von uns will. denn nurmit menschenfasten bleib'n wir g'sund.und nach dem fasten geht's dann rund.Stilletägliches geplätscherausschweifendes gedrängegrüße auf der straßeversinkenim engen kreisein steintiefes wasserzugangder seelenim raum der stilleerklingtdas echoaller

eva