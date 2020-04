Südtiroler dichten für STOL – Teil 3

Worüber ich mich trotzdem freue

Schicken Sie Kürzesttexte von maximal 400 Anschlägen inklusive Leerzeichen oder Kürzestgedichte (ca. 5 kurze Zeilen) per E-Mail an Sprachstelle des Südtiroler Kulturinstituts (). Die Texte können auch nur aus einem längeren Satz bestehen.Wichtig: Nennen Sie Ihren Vornamen, Nachnamen und Wohnort. Mitmachen können Erwachsene, Jugendliche oder auch Kinder. Kinder werden gebeten, zusätzlich zu ihrem Namen und Wohnort auch ihr Alter anzugeben. Die schönsten Beiträge erscheinen hier auf STOL.Worüber ich mich trotzdem freue … dass Kinder in Coronazeiten uns vormachen, wie sich Leichtigkeit anfühlt. Vögel am blauen Himmel fliegen, nicht Passagiere.Farbstifte sind unsere Gedanken.Ein Gegenmittel,wenn finstere Bilder – Einsamkeit und Sorgen – sich die Hand reichen.Aus der Schatulle der unzähligen Farben, der Erinnerungen, Wünsche und Träume, zaubern wir einen neuen Morgen.Du siehst nicht wie die Blumen blühenDu riechst nicht wie sie duften,weil Du nur Arbeit kennst und schuften,und plötzlich steht vor dir der Tod,kaputtgeschuftet Du Idiot.Bleiben wir zu Hause und genießen die stille Zeit!Nachbarn plaudern von den Balkonen aus, Regenbogenblätter winken aus den Fenstern, ganze Familien backen Kuchen, Kekse und Brot, um 12:00 Uhr weckt ein Applaus die Hoffnung, abends wird die italienische Hymne aus vollem Herzen gesungen. Dies ist auch Quarantäne. Es ist schön, dass wir uns auch in der Ferne nahe fühlen.Aus dem nahen WaldHüpft scheu und grazil ein RehVors Küchenfenster.Noch nie in meinem Leben nahm ich mir die Zeit, den Pflanzen in meinem Garten jeden Tag beim Wachsen und Erblühen zuzuschauen.In diesem Jahr wird mir die Zeit dazu geschenkt – es fühlt sich gut an.Bin dankbar dafür.frühlingsgefühlein sonnenstrahlzart und unbändigdurchbohrt den stoff meineratemschutzmaskebahnt sich einen wegdurch die menschenschlange vordem supermarkt:ein meter abstand vor mir selbstDieser Blick auf die nächtlich verlassenen Straßen!Auf dem Balkon zu stehen, meinem Reich,ist mir Gebirge, See, Apfelwiese,Blumenmeer zugleich.Haben die Sterne je so schillernd gegrüßt?Wehte je der Frühlingshauch so mild von Baum zu Baum?Ein Gedicht von Rilke kommt mir wie im Traum:„Wer du auch seist: am Abend tritt hinausAus deiner Stube, drin du alles weißt …“Kennen Sie JOMO? Nein?! Dann ist jetzt die Zeit, es kennenzulernen. Das Reduzieren auf das Wesentliche. Jetzt müssen wir, nachher können wir - wieder mehr auf unsere Gesundheit achten, unsere Mitmenschen wahrnehmen, Partner und Familie schätzen, Freundschaften pflegen, unsere Kinder lieben und letztens uns selbst und uns annehmen wie wir schon vorher waren: einzigartig, verletzlich und endlich.Still soll es werden – und leer.Konsum und Ablenkung gibt es nicht mehr.Spürst du den Atem der Wende?Es legt das Neue sich in leere Hände.Zeit der FamilieZeit des GlücksZeit der RuheZeit des GlücksZeit der FrühlingsZeit der ArbeitZeit des SpielsZeit des LernensAbgeschaltet der Stress unsrer ZeitGeschenkte ZeitZeit des GlücksWorüber ich mich trotzdem freue ... ist, wenn ich mich nach einem langen und intensiven Arbeitstag mit meiner Mutter in unseren Garten setzen kann und die warmen Sonnenstrahlen auf meiner Haut spüren darf. Meistens höre ich meine Lieblings-Musik-Playlist oder genieße einfach nur die Stille. Mit anschließendem Yoga am späten Nachmittag, war es für mich ein perfekter und erfolgreicher Tag.StilleStille zieht ein bei Dir,Stille trägt dich zu mir,Stille ist die Kraft in Dir,Stille gebe ich dir.Stille ist seinStille ist reinStille ist HeilungStille ist Teilung.So nimm an die Stille in dirIn der Stille vereinen wir.Deine schöpferische Kraftzu kreieren ein neues Leben mit dir.Engelsbotschaft

eva