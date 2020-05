Südtiroler dichten für STOL – Teil 5

Schicken Sie Kürzesttexte von maximal 400 Anschlägen inklusive Leerzeichen oder Kürzestgedichte (ca. 5 kurze Zeilen) per E-Mail an Sprachstelle des Südtiroler Kulturinstituts ( [email protected] ). Die Texte können auch nur aus einem längeren Satz bestehen.Wichtig: Nennen Sie Ihren Vornamen, Nachnamen und Wohnort. Mitmachen können Erwachsene, Jugendliche oder auch Kinder. Kinder werden gebeten, zusätzlich zu ihrem Namen und Wohnort auch ihr Alter anzugeben. Die schönsten Beiträge erscheinen hier auf STOL.… über den blauen Himmelden unerwarteten Anruf einer Freundindie frischen grünen Blätter am Feigenbaum1 Stück vom selbstgebackenen Apfelkuchendas sonnige Plätzchen auf meinem Balkon„Jedes neugeborene Kind bringt die Botschaft, dass Gott sein Vertrauen in die Menschheit nicht verloren hat.“ (Tagore) Dazu eine kleine Anekdote: Neulich wollte der kleine Josef in Deutschnofen mit der Oma in Leifers „Video-telefonieren“. In voller Größe stellte er sich ins Bild: „Oma schau!“, und zeigte auf sein neues Leibchen. Ich las „Einzelkind – Großer Bruder“ und lächelte ...Sprießende Kräuteran den Glyzinienblütensummende BienenDie Welt dreht sich, der Kopf dreht sich, die Augen drehen sich.Rundumblick. Talblick statt Gipfelblick.Auch gut, alles ruht.Kein Mensch grüßt mehr, die Straßen sind auch leer.Mein Kopf ist voller Ideen, deshalb kein Platz für Wehen.Für uns #nochnieeinenkriegmiterlebten, wie wir bisher am #allesimmerzujederzeit klebten,ein einziges Loslassen.(Gedanken bei einem kurzen Verweilen in den Dietenheimer Feldern)So warm die Sonnenstrahlen, herrlich zu spüren die Zeit des Stillstands. Das Vogelgezwitscher erfreut die Seele und du bleibst stehn – und erfährst den Zauber der Natur.Ein Vogel singt für michIch hörte eine Amseljubeln,als mein Herz voll Trauer.Unbeschwertihr klarer Morgengesang,als wollte sie mich trösten.Plötzliche Stille -Vogel, singe, singe noch einmalfür mich.Gib Hoffnung dem Menschengeschlecht.Da - da -hörte ich sie wieder.In diesen Zeiten der Pandemie,Obwohl etwas Unbekanntes uns bedroht,und das Alltagsleben uns entflieht,darf man nicht sehen rot.Beziehungen wurden auf die Probe gestellt,in den Wochen, die in Quarantäne schon vergangen,Doch wir, als Menschen dieser Weltwerden es schaffen, zusammen!ERWACHENes wird Morgenzartes Erwachenleises Vogelgezwitscher-während das Dunkel dem Licht weicht... der Gesang legt sich sanft,wie Balsam auf meine Seelegibt Zuversichtund Hoffnungauf ein Weiterlebenauf ein Morgenin dieser ungewissen ZeitIch erlebe Qualität statt Quantität.Ich erlebe Stille statt Lärm.Ich erlebe Momente statt Events.Ich erlebe Innerlichkeit statt Äußerlichkeit.Ich erlebe Zeitlosigkeit statt Zeiteinteilung.Ich erlebe Gemeinsamkeit statt Getrenntheit.Ich erlebe Empfinden statt Erfahren.Ich erlebe Lebendigkeit statt Routine.Ich erlebe, dass ich lebe.weißt du.. wenn du zwei augen siehst..über lippen und nase der mundschutz. halbmaske.. und du siehst immer öfter, dieser mensch lächelt dich an. es spürt, lacht dankbar und du auch. ...schokolade gibt es immer.AUFBRUCHSTIMMUNGDIE SUNN SCHEINT,ES ISCH A GUATER TOG HEINT,UM AMOL ZU REFLEKTIEREN,VON WEM LOSSMER INS DIRIGIEREN?DER KOMPF MIT HOSS UND WOFFN,HOT INS NO NIE WOCHSN GLOSSN.WOR KLOR ZU SEGN MIT HITLERS DIKTATUR,SELL WOR KOANE LEISTUNG DER BRAVOUR.ZERSTÖRN MIR DIE GEDANKEN NET MIT WUT UND AGGRESSION,DES KOSTET INSER OLLER LOHN.SETZMER DIE SAMEN MIT HOFFNUNG UND VERTRAUEN,DONN KENNEN MIR A AF DIE ZUKUNFT BAUEN.RÜTTELN MIR DIE LEIT WOCH,UND NET OLM JO SOGN ZU JEDER SOCH.BLEIBM MIR INSERER MEINUNG UND INSERN WESEN TREU,FOKUSIERT UND OHNE SCHEU.DIE SUNN SCHEINT,ES ISCH A GUATER TOG HEINT,UM AMOL KURZ ZU REFLEKTIERN,WOHIN SOLL DER WEG INS FIEHRN?

