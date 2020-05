Südtiroler dichten für STOL – Teil 7

Worüber ich mich trotzdem freue



Schützt euch in den nächsten Tagen,



dann macht das Virus bald Garaus!



Viele Menschen müssen leiden,

das Virus wurde unterschätzt.

Am besten ist die Nähe meiden,

damit es uns nicht auch verletzt.



Regeln sind uns vorgegeben,

bitte nehmt sie alle wahr.

Es geht ja um euer Leben,

das ist doch allen klar!



Gemeinsam werden wir es schaffen,

haltet durch und es wird gut.

Das sind unsre geheimen Waffen

und geben uns ja so viel Mut!

Coronavirus zähl deine Tage,

pack deine Sachen, nimm Reißaus!

Bald verbessert sich die Lage

und wir können aus dem Haus!

Bei meinem Kind sein und es umarmen. Sich freuen über das unsichtbare, geheimnisvolle Glück, das ein Kind schenkt. Unendlich froh bin ich, dass WIR da sind, eine Familie – und nicht allein.MEINE MASKEMeine Maske beschützt meinen Mund,darauf gezeichnet ist ein Hund.Sie ist gelb wie eine Sonne,sie ist grün wie eine Tonne.Sie ist rot wie ein Herz,sie vermeidet jeden Schmerz.Sie ist blau wie das Meer,plötzlich fühl ich mich nicht schwer.Im Krankenbett werden wir nicht mehr liegen,doch gemeinsam das Corona-Virus besiegen.Mein Corona-TagIch höredie Stille in den StraßenIch gehein Zeitlupe durch die BeeteIch sehedie Krokusse im GartenIch fühleden Frühling auf der HautIch denke nachüber Coronaüber den mir geschenkten TagAuf einmal bist du zu Hausund darfst nicht mehr raus.Eigentlich wollte ich zur Schule,wo sind denn meine Schuhe?Zu Hause homeschoolingdas ist aber nicht mein Ding.Ich vermisse meine Freundedas verdirbt mir meine Freude!Hoffe bald kann ich euch wiedersehenUnd zusammen wieder in die Schule gehen.Dann lassen wir es krachenvor lauter Lachen.Ich horche in den Tag hineinund höre wie lautlos er geworden,wie in sich ruhend, ohne Hast.Wie Großmutter einst auf der Hausbank dort,um endlich einfach nur – zu sein.Du bist mir nahe wie noch nie!Denn neue Wege ich beschreite:Von jetzt an Briefe ich dir schreibe.Das Lachen des Regens in der QuarantäneIst wie die Tränen der Sonne das pure Leben.Die Erde meine ganze Sehnsucht!Wunderschöner Planet, mit den Augen der Liebe betrachte ich dich, denn du erwärmst mein Herz und erquickst meine Seele.Meine ganze Aufmerksamkeit will ich dir schenken und dich mit Zärtlichkeit überschütten, garniert mit Hingabe.Deine wunderschönen Farben berühren mich und versetzen mich ins Staunen. Mit purer Freude überziehst du mein Herz und lässt es höher schlagen, behutsam nähere ich mich dir, denn du bist so zerbrechlich!Nicht mehr rennendahin und dorthinalles ist dafür alle genugLeben ist schönKuckuck, Kuckuck, ruft’s aus dem Wald.„Josef, hör! Der Kuckuck schreit.“Der Kleine hält inne und legt sein Fingerchen auf den Mund …Dann lächelt er Oma an. Opa weiß: „Wenn man den Kuckuck hört, sollte man Geld bei sich haben.“Oma durchsucht ihre Taschen. Leer! Macht nichts! Oma hat ja Josef und Opa und alle ihre Schätze … und lässt den Kuckuck einfach weiterschreien.lieber gott, du bist uns frauen gegenüber grosszügig. härchen, zärtlich jugendliche schafgarbenblätter, lächeln von oberlippen und grossenzehenrücken. junge, noch biegsame fichtennadeln an waden. störrische, aus der feinen haut herausgewächse ob den kniekehlen... und sonst noch überall. heuer muss lady self rupf oder shave. nur...auf den zähnen hab ich keine haare. gott, ich danke dir.Es ist still und leise,die Gedanken begeben sich auf Reise ...Mit neuen Augen sehen wir alles nun,beeinflusst im Handeln und Tun.Die Wahrnehmung ist gestiegen,die Natur ist immer beim Siegen.Tulpen sind roter als rot,es schmeckt besser das Brot.Der Himmel ist blauer als blau,wunderschön glitzert der Tau.Was wir nicht gesehen haben bisher,fällt nun nicht mehr schwer.Immer wollten wir mehr und mehrgefangen in einem Heer.Lernen wir zu schätzen was wir habenseht die Natur und ihre Gaben!Ich bleibe zu HausIch bleib zu HausObwohl mir das nicht gefällt.Ich darf nicht rausUnd die Schule entfälltDieses blöde Coro-VirusHält uns alle daheimDadurch geht die Wirtschaft ins MinusManche sind alleinUns ist allen langweiligViele haben AngstGesundheit ist uns allen heiligUnd du Zuhause zankstÜbertreiben ist wirklich schlechtTrotz dieser dummen FerienTrotzdem hat der Conte RechtZuhause guck ich SerienHoffentlich hört’s bald aufSonst hätt„ ich gerne Nudelauflauf.Corona ist das neue Virus,viele Tote es gebracht.Pflegepersonal macht Turnus,arbeitet wirklich Tag und Nacht.Darum gilt der Aufruf an alle,befolgt doch die Regeln und bleibt zu Haus.Hilfe kommt in jedem Falle,und lässt dabei niemand aus.Die Lombardei ist stark betroffen,sehr viel Tote an einem Tag.Wir können alle sehr stark hoffen,dass sich’s bessert auf einen Schlag!Dazu können alle beitragen.Bleibt zu Haus und ruht euch aus.