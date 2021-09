Südtiroler Theaterverband: Autorenwettbewerb und Preisverleihung

Preis der Stiftung Südtiroler Sparkasse: 5000 Euro



Heinrich Schwazer hat den Wettbewerb mit dem Stück „Das Eine und das Andere – 12 Geschichten vom Lieben und Sterben“ gewonnen.



Begründung der Jury



Diese Sammlung aus 12 kurzen Stücken über die verschiedensten Themen des Alltags- und Beziehungslebens überzeugt thematisch und stilistisch. Es sind berührende Kurzstücke zu zeitlos aktuellen Themen wie Liebe, Tod, Beziehungen und Werte, die ewig Geltung haben. Die Geschichten sind traurig, ernst, aber auch lustig und einfühlsam. In der szenischen Umsetzung gibt es viel Freiheit, die Stücke können interessant und vielseitig aufbereitet werden. Jeder kurze Text funktioniert für sich selbst, es müssen nicht alle Texte aufgeführt werden, auch die Reihenfolge kann variieren. Das gesamte Stück zeichnet sich durch eine gewisse Unkonventionalität im Umgang mit bekannten Themen aus. Oft kommt es auch zu überraschenden Wendungen oder unerwarteten Enden. Die Qualität der Dialoge liegt in der verknappten Sprache und dem Mut zu thematischer Tiefe. Mit viel Witz und Biss kommen die Dialoge zum Teil rasant in Fahrt, was schöne Spielmomente in den verschiedensten Konstellationen und eine temporeiche Umsetzung verspricht.



Kurzbiographie zum Autor



Heinrich Schwazer wurde im Jahr 1959 in Mauls geboren. Er absolvierte das Studium der Germanistik und Philosophie in Wien. Seine ersten journalistischen Arbeiten tätigte er in Wien und danach in China. Ab 1991 arbeitete er in Südtirol bei der Wochenzeitung FF und dem Wochenmagazin „Südtirol Profil“. Ab 1996 war er Chefredakteur bei der „Die neue Südtiroler Tageszeitung“. Seit 2013 ist er der leitende Redakteur des Kulturressorts der Tageszeitung.



2.

Preis: 2500 Euro



Walter Tribus mit dem Stück „St. Sigmund“



Begründung der Jury



Dieses Stück Volkstheater ist im Bauernmilieu angesiedelt und hat eine Liebes- und Mordgeschichte im Gepäck. Historische Fakten rund um den mysteriösen Tod eines Bauern in den 10er-Jahren des 20. Jahrhunderts bilden die Basis für dieses feine Volksstück, das von der schroffen Lebenswelt und verworrenen Liebeswelt einer Bauernfamilie erzählt. Das Stück ist durch eine interessante Kunstsprache geprägt, die aber der gesprochenen Sprache nachempfunden ist. Formal spannend für die szenische Umsetzung ist der mögliche Austausch der Reihenfolge der Szenen. In das Stück sind auch verschiedene Lieder eingewoben. Die Dialoge sind einfach gehalten und sehr nahe an der Wirklichkeit, sie zeigen immer wieder die Härte und die Düsterheit des Milieus sowie die Gefühlskälte, die dort herrscht, und die Einsamkeit der Figuren. Die atmosphärische Dichte und die inhaltliche Ausprägung stehen für ein Theaterstück im Stil von Andreas Prochaskas Film „Das finstere Tal“. Die Möglichkeiten für eine szenische Umsetzung sind sehr vielversprechend.



Kurzbiographie zum Autor



Walter Tribus wurde im Jahr 1964 in Lana geboren und ist dort auch wohnsässig. Er besuchte die Technische Oberschule in Bozen und wurde dann Fachlehrer für Metall in der Berufsschule Bozen. Er ist des weiteren Obmann der Volksbühne Lana.



3.

Die Bekanntgabe der Gewinner sowie die Preisübergabe fand am 11. September im Rahmen der Generalversammlung des Südtiroler Theaterverbandes in Bozen statt. Am Wettbewerb haben 28 Autoren teilgenommen.