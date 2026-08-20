Gezählt wurden 101.372 aktive Leser (fast 19 Prozent der Südtiroler Bevölkerung), die mindestens einmal im Jahr eines der über 2 Millionen Medien ausgeliehen haben.<BR \/><BR \/><BR \/>„Bibliotheken sind für viele Menschen ein wichtiger Bezugspunkt, nicht nur für das Lesen, sondern auch für gemeinschaftsstiftende Veranstaltungen vor Ort“, sagt Landesrat Philipp Achammer. Angesichts der Tatsache dass von den rund 2300 in den Bibliotheken beschäftigten Menschen 250 hauptamtlich tätig sind und sich über 2000 ehrenamtlich engagieren, zeige sich zudem wie wichtig das gute Zusammenspiel zwischen diesen beiden Bereichen sei. <BR \/><BR \/>„Unsere 120 Öffentlichen Bibliotheken sind unverzichtbar, denn sie bieten auch jetzt in der Ferienzeit einen für alle zugänglichen Raum zu Wissen und Begegnung“, schließt Landesrat Achammer.