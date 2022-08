Tolle Bücher, gute Preise und ein faszinierendes Event

Am Waltherplatz, im Herzen von Bozen, können Sie bis zum 4. September jeden Tag im großen Zelt Bücher der Südtiroler Verlage zu Schleuderpreisen ergattern.Täglich von 10 bis 19 Uhr stehen Belletristik, Bildbände, Kochbücher, Zeitzeugenberichte, Tirolensien, Freizeitführer und vieles mehr im Bücheroutlet zur Verfügung. Mit Preisen von 3 bis 10 Euro sei das Bücherzelt nicht nur gut für Ihre Seele, sondern auch für Ihre Geldbörse, schreiben die Veranstalter in einer Zuschrift.Das Sortiment des Bücherbazars wird täglich aufgefrischt. Es kann sich also lohnen, mehrmals vorbeizuschauen.Täglich geöffnet von 10 bis 19 Uhr (auch am Wochenende)Eine Initiative der Südtiroler Verlegervereinigung im hds unter der Schirmherrschaft der Stadt Bozen. Mit von der Partie sind in diesem Jahr die Verlage Alphabeta, Athesia-Tappeiner, Curcu Genovese, Edition Raetia, Folio und Rorhof.