„Twilight“: Vampir-Autorin schreibt am liebsten nachts

Und noch eine weitere Gemeinsamkeit gibt es zwischen der Autorin und den Blutsaugern in ihren Romanen: „Ich habe es immer vorgezogen, an einsamen Orten zu leben. Ich bin kein Stadtmädchen“, sagte Meyer, die sich trotz ihres weltweiten Erfolges immer noch bodenständig zeigt: Ihr Büro sei ein winziger Schrankraum mit einem Schreibtisch, einem Drucker und ein paar Regalen.Stephenie Meyers “Twilight„-Saga umfasst 4 Romane, die zwischen 2005 und 2008 erschienen sind. Darin beschreibt sie die ungewöhnliche Liebe zwischen dem Mädchen Bella und dem Vampir Edward.Nach dem Erfolg der Bücher wurde die Geschichte auch verfilmt: In den Hauptrollen mit Kristen Stewart, Robert Pattinson und Taylor Lautner.

