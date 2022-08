UN-Generalsekretär Guterres entsetzt über Angriff auf Rushdie

UN-Generalsekretär António Guterres zeigt sich entsetzt über den Angriff. (Archivbild) - Foto: © ANSA / JEON HEON-KYUN / POOL

„In keinem Fall ist Gewalt eine Antwort auf Worte, die von anderen in Ausübung ihrer Meinungs- und Ausdrucksfreiheit gesprochen oder geschrieben wurden“, teilte Sprecher Stephane Dujarric am Freitagabend (Ortszeit) mit. Guterres wünsche Rushdie baldige Genesung.Rushdie war Polizeiangaben zufolge bei einer Lesung im OrtChautauqua im Bundesstaat New York von einem 24-jährigen Amerikanerangegriffen und schwer verletzt worden. Das Motiv des festgenommenenMannes aus New Jersey, der wohl alleine handelte, war unklar.Rushdie war vor über 30 Jahren per Fatwa zum Tode verurteilt worden: Wegen seines Werks „Die satanischen Verse“ („Satanic Verses“) aus dem Jahr 1988 hatte der damalige iranische Revolutionsführer Ajatollah Chomeini das religiöse Rechtsdokument veröffentlicht, das zur Tötung des Autors aufforderte. Einige Muslime fühlten sich durch das Werk in ihrem religiösen Empfinden verletzt.