Vereinte Nationen: Kinderbuch zum Leben in Coronazeiten

In dem englischsprachigen Büchlein „From My Window“ („Aus meinem Fenster“) geht es beispielsweise darum, wie Kinder weltweit ihre Verwandten und Freunde vermissen und mit welchen Aktivitäten sie sich daheim ihre Zeit vertreiben.Das Buch wurde am Montag in New York vorgestellt und steht auf der Webseite der UN zum kostenlosen Download bereit.

dpa