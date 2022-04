Was es mit den Ostergräbern auf sich hat Was es mit den Ostergräbern auf sich hat

Sie zieren in vielen Pfarreien in der Osterzeit die Kirchen und sind mit ihren bunten Osterkugeln etwas Faszinierendes – die Heiligen Gräber. „Der Schlern“ hat sich für die Osterausgabe auf Spurensuche begeben und einem Brauch nachgespürt, der in Tirol und Südtirol eine lange Tradition hat.