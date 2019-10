Weltensammlerinnen : Armin Strohmeyr mit neuem Buch in Partschins zu Gast

Vielen ist der Buchautor jedoch durch seine zahlreichen Frauenbiografien bekannt, ein Grund, warum er auch im Frauenmuseum in Meran regelmäßiger Gast ist.





In seinem neuen, im Jahr 2018 erschienenen Buch portaitiert er verschiedene Abenteurerinnen, oder, wie er sie nennt „Weltensammlerinnen“: Frauen, die anscheinend vor nichts zurückschrecken und sich auf den Weg machen, die Welt zu erobern: auf hohe Berge kletternd, schwimmend, in einem Auto die Welt umrundend.Dabei hält sich Strohmeyr an die historisch überlieferten Fakten, welche die Portraits seiner Heldinnen – zum Teil Zeitgenossinnen Peter Mitterhofers - spannende Abenteuerromane erscheinen lassen.So beschreibt er die dreiundsechzigjährige, sich in einem Fass die Niagarafälle hinabstürzende Amerikanerin Annie Taylor, die mit einer Adler-Limousine um die Welt reisende Cläronore Stinnes, die Afrikareisende Martha Gellhorn - Ehefrau von Ernest Hemmingway, oder die mutige Arktisschwimmerin Lynne Cox, die gegen den kalten Krieg und als Zeichen des Friedens die Beringstraße durchschwamm.Armin Stohmeyr wird aus seinem Buch „Weltensammlerinnen – Spektakuläre Abenteuer mutiger Frauen“ am Donnerstag, 10. Oktober um 20 Uhr im Schreibmaschinenmuseum lesen.Gegen Voranmeldung gibt es eine eigene Schülerlesung am Vormittag (10. oder 11. Oktober) Die Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit dem Alpenverein Südtirol sowie der AVS Sektion Partschins statt.

