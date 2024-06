Ziemlich geheimnisvoll kommt die in Südtirol ansässige Autorin Mia Sole daher, denn auch sie legt Wert darauf, in der Öffentlichkeit nur mit Pseudonym aufzutreten. Umso offener gibt sie im Interview Einblicke in ihren Werdegang, die Besonderheiten des Selfpublishings und bemerkenswerte Erlebnisse.