<h3>\r\nBita: Folk\/Pop mit viel Gefühl<\/h3>Den Abend eröffnet die Singer\/Songwriterin Bita und bringt gemeinsam mit Lorenzo Scrinzi und Tobias Pfeifhofer warme, gefühlvolle Klänge ins Astra. Ihre Songs zeichnen sich durch ehrliche Texte und einen sanften Folk\/Pop-Sound aus – Musik, die berührt, ohne laut zu sein.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1245042_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nROOFTOP: Pop mit Herz und Hingabe<\/h3>Das Projekt rund um Singer\/Songwriter Lukas Augscheller bringt eine bunte Mischung aus Pop, Acoustic, Rock auf die Bühne. Rooftop entzieht sich starren Genregrenzen und setzt stattdessen auf Authentizität. Texte, die ins Herz gehen, Melodien, die zum Mitsingen einladen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1245045_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nSince11: Indie, der zwischen den Welten wandert<\/h3>Entstanden in Südtirol, heute in Zürich zuhause, verbindet der Stile von Since11 warme Indie-Vibes, Funk-Groove und eine Prise Nostalgie. Live treten Since11 als kraftvolle vierköpfige Band rund um die Gründer Claus Stecher und Philipp Trojer auf: ehrlich, direkt, ohne Netz und doppelten Boden. Beim Local Heroes im Astra Brixen bringen sie genau das auf die Bühne.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1245048_image" \/><\/div>\r\n<h3>Alex the Judge: Hip-Hop trifft Neo-Soul<\/h3>Zum Abschluss wird es groovig: Alex the Judge & The Forbidden Fruits liefern eine energiegeladene Fusion aus Hip-Hop, Neo-Soul, Funk, Jazz und R&B. Das Kollektiv um den Brixner MC Alexander Richter bringt frische Beats, raffinierte Instrumentals und eine starke Bühnenpräsenz – ein Garant für Tanzstimmung und musikalische Überraschungen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1245051_image" \/><\/div>\r\n<b>Termin: Samstag, 6. Dezember, 20 Uhr im Astra (Brixen)<\/b>