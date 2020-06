Lorenzinacht: Erst nächstes Jahr wir wieder angestoßen

Sämtliche Alternativen die in Zusammenarbeit mit dem „Verein Lorenzi“ und dem Verkehrsamt der Stadt Bozen in den letzten Wochen gesucht wurden, konnten diesem etablierten Event nicht die historische Kulisse und die Feststimmung ersetzen um Bozens beste Weine in der gewohnten und stimmungsvollen Atmosphäre zu verkosten.Mit Zuversicht blickt man jetzt auf bessere Zeiten, um im nächsten Jahr wieder die edlen Tropfen aus den traditionsreichen Kellereien in der malerischen Altstadt genießen zu dürfen.

vs