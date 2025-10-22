Museumsdirektorin Laurence des Cars soll am Mittwochnachmittag vor dem Kulturausschuss des Senats zu dem Einbruch aussagen, bei dem acht mit Diamanten und Edelsteinen verzierte Schmuckstücke der französischen Monarchie gestohlen wurden.<BR \/><BR \/>Die Polizei fahndet noch immer nach den Tätern, die auf der Flucht zahlreiche Gegenstände zurückließen, darunter zwei Trennschleifer, einen Schweißbrenner, Benzin, Handschuhe, ein Walkie-Talkie, eine Decke und eine Warnweste sowie einen Helm. Auch die Krone der Kaiserin Eugénie wurde beschädigt gefunden, vermutlich verloren die Diebe sie unterwegs. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/louvre-raub-wert-der-beute-auf-88-millionen-euro-geschaetzt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(Wir haben berichtet)<\/a><BR \/><BR \/>Den Lastenumzug hatten die Täter nach Angaben der Staatsanwaltschaft unter dem Vorwand eines Umzugs gemietet. Bisher seien vier Personen identifiziert. Ob es weitere Komplizen gebe, sei nicht bekannt, sagte Staatsanwältin Laure Beccuau. Die gefundenen Fingerabdrücke würden noch analysiert.