Matura 2020: Alles, was Sie wissen müssen

Die Regeln für Maturaprüfung in Corona-Zeiten stehen fest. Am 17. Juni beginnen, wie berichtet, an den Schulen die mündlichen Maturaprüfungen mit einem Prüfungsgespräch aus 5 kombinierbaren Teilbereichen. Neu geregelt ist die Abschlussbewertung. Hier erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen.