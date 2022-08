Meran: Klassik auf dem Thermenplatz

Foto: © Peter Adamik

Klangspuren in Meran: Am 19. September 1922 eröffnete im Stadttheater das erste Meraner Musikfest. Das Programmhighlight war ein Liederabend mit Richard Strauss, der die Sopranistin Lotte Schöne am Klavier begleitete. 100 Jahre später erinnert das südtirol festival merano . meran an dieses Konzert und zeigt am 17. August im Rahmen seines pre.festival-Programms auf dem Thermenplatz den Film „Eine Alpensinfonie“ nach der gleichnamigen sinfonischen Dichtung von Strauss. Zu den Teilnehmern einer musikalisch-philosophischen Bergtour gehört an diesem Abend auf der Leinwand auch Reinhold Messner.Am 19. August zeigt das Festival auf dem Thermenplatz einen berauschenden Konzertfilm mit dem Ensemble „Philharmonix“ und am 21. August schließt dort die Filmdokumentation eines Konzerts mit den von Sir Simon Rattle geleiteten Berliner Pilharmonikern und der Violinistin Vilde Frang das pre.festival ab. Alle Filme beginnen um 21 Uhr. Der Eintritt ist frei.Die Live-Konzerte beginnen am 23. August im Kursaal. Um 20.30 Uhr gestalten der Klarinettist und Dirigent Martin Fröst und das Swedish Chamber Orchestra das Eröffnungskonzert. In der Reihe classic – dem Herzstück des Festivals – gastiert in Meran das Budapest Festival Orchestra unter Iván Fischer mit dem Violoncellisten Nicolas Altstaedt, das RSB-Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin unter Vladimir Jurowski reist mit Vilde Frang an, das Philharmonia Orchester London tritt mit seinem Chefdirigenten Santtu-Matias Rouvali und der Violinistin Sayaka Shoji auf und der Pianist Leiv Ove Andsnes und das Mahler Chamber Orchestra spielen ein Mozart-Programm.Zu dieser Auswahl stoßen – unter vielen anderen – das Kammerorchester Basel mit dem Dirigenten Trevor Pinnock und der Pianistin Maria João Pires, die Mezzosopranistin Magdalena Kozena mit Yefim Bronfman und die Academy of St. Martin in the Fields mit dem Violinisten Joshua Bell. Ein anderes Highlight im Festivalangebot: Am 7. September spielen im Kursaal Spitzenmusiker aus den Wiener und Berliner Philharmonikern im Ensemble Philharmonix ein Repertoire, das bei ihren Orchestern so nicht auf dem Konzertplan steht.