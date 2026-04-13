Die Produktion trägt derzeit noch einen Arbeitstitel, verspricht aber bereits jetzt Hochspannung vor der Kulisse des wohl bekanntesten Sees Italiens.<BR \/><BR \/>Die Serie basiert auf dem Thriller „Murder on Lake Garda“ von Tom Hindle, der im anglosächsischen Raum bereits ein Bestseller ist. Ab Juni erscheint der Roman auch in Italien beim Verlag Bompiani. Parallel entsteht die Serienadaption, produziert von „The Apartment“ aus der Fremantle-Gruppe.<BR \/><BR \/>Geplant sind sechs Episoden, geschrieben von Alessandro Fabbri, Ilaria Macchia, Gianluca Bernardini und Laura Colella. Die Regie übernimmt Laura Bispuri, bekannt durch „Meine geniale Freundin“.<h3>\r\nHandlung<\/h3>Im Mittelpunkt steht eine luxuriöse Hochzeit auf einer abgelegenen Privatinsel im Gardasee: Leopoldo Vigevani, Erbe einer einflussreichen Familie, heiratet die Influencerin Eva Bianchi. Hinter der glamourösen Fassade zeigen sich jedoch schnell Spannungen.<BR \/><BR \/>Unter den Gästen ist auch Lara, die Verlobte des Bruders des Bräutigams. Als angehende Journalistin fühlt sie sich in dieser Welt aus Reichtum und Inszenierung fremd – und genau das macht sie zu einer wichtigen Figur, als die Feier eine dramatische Wendung nimmt: Am Strand der Insel wird eine Leiche gefunden.<BR \/><BR \/>Die Insel wird daraufhin zum abgeschlossenen Tatort. Niemand kann sie verlassen, alle Gäste geraten unter Verdacht. Während die Polizei auf sich warten lässt, beginnt Lara selbst zu ermitteln und stößt dabei auf Lügen, Konflikte und verborgene Geheimnisse.