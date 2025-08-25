Begleitet von seiner Band „Die Brennenden Herzen“ eröffnete Max von Milland das Konzert mit leisen, gefühlvollen Balladen. Mit jedem Song wuchs die Intensität – aus ruhigen Klängen wurde pulsierende Energie –, bis die Zuhörer schließlich tanzend, klatschend und mitsingend diesen einzigartigen Moment feierten. Nach eineinhalb Stunden voller Musik und Emotion rundete ein gemeinsames Frühstück auf der Rosshütte das magische Erlebnis ab. <BR \/><BR \/>„Das Sonnenaufgangskonzert ist für mich immer etwas ganz Besonderes“, erklärte Max von Milland, bürgerlich Maximilian Hilpold. „Diese Morgenstimmung, die Mystik, der Nebel, die Berge – es ist jedes Mal wieder ein einzigartiges Konzerterlebnis. Und zu wissen, dass so viele Menschen kommen, um meine Songs zu hören, ist ein unglaubliches Gefühl.“<BR \/><BR \/> Auf der Bühne teilten mit ihm die Leidenschaft für die Musik: <b>Simon Gamper<\/b> (Multiinstrumentalist), <b>Teresa Staffler<\/b> (Piano & Gesang), <b>Emily Ferry<\/b> (Piano & Gesang) sowie <b>Roby Nogler<\/b> (Schlagzeug). Für den perfekten Klang sorgte <b>Claus Stecher<\/b> am Mischpult. Ein weiteres Highlight schenkte Max seinem Publikum passend zum Sonnenaufgang: die Präsentation seines ersten Live-Albums, das im Rahmen seiner Hoi-Tournee beim Konzert im renommierten Walthersaal in Bozen aufgenommen wurde. Unterstützt wird er dabei von der Formation Choriosum, die auf vier Songs für Gänsehautmomente sorgt.