„Jedes Jahr aufs Neue faszinieren die Begeisterung und Energie, mit der sich die Jugendlichen dem Wettbewerb widmen, ebenso wie das hohe musikalische Niveau, das sie unter Beweis stellen“, unterstreicht Bildungslandesrat Phlipp Achammer: „prima la musica bietet jungen Menschen Raum, um ihre Leidenschaft für die Musik zu entfalten und ihr Können unter Beweis zu stellen.“<BR \/><BR \/>Auch Bildungsdirektor Gustav Tschenett zeigte sich beeindruckt vom Eröffnungskonzert und dem Auftakt des Bundesswettbewerbes: Es sei, betont er, „immer wieder erstaunlich, wie junge Menschen, wenn sie ihre 'Berufung' finden, über sich hinauswachsen.“<BR \/><BR \/>Die 125 Wettbewerbsteilnehmenden aus Südtirol, die sich beim Gesamttiroler Landeswettbewerb „prima la musica“ im März dieses Jahres dafür qualifiziert haben, gehen beim Bundeswettbewerb in verschiedenen Wertungskategorien ins Rennen und werden von fachkundigen und renommierten Jurys bewertet.<BR \/><BR \/>11 Teilnehmende in den Plus-Kategorien: Gesang, Klavier, Orgel, Violine, Violoncello und Zither;<BR \/><BR \/>19 Teilnehmende in den Solo-Wertungen Akkordeon, Gesang, Gitarre, Hackbrett, Harfe, Klavier, Orgel, Violine, Violoncello und Zither;<BR \/><BR \/>95 Teilnehmende in den Kammermusik-Wertungen: Ensemble Musik kreativ, Kammermusik für Blechblasinstrumente, Kammermusik für Blockflöten, Kammermusik für Holzblasinstrumente, Kammermusik für Schlagwerk.<BR \/><BR \/>Die Ausbildungsinstitutionen der Südtiroler Musizierenden sind: die Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule, das Konservatorium „Claudio Monteverdi“ Bozen, das Tiroler Landeskonservatorium, das Klassische, Sprachen- und Kunstgymnasium mit Landesschwerpunkt Musik „Walther von der Vogelweide“ Bozen, die Dommusikschule Bozen, das Sozialwissenschaftliches Gymnasium „Josef Gasser“ Brixen.<BR \/><BR \/>Der Live-Stream zum Bundeswettbewerb sowie weitere Informationen und auch die Ergebnisse aller Wertungskategorien finden Sie <a href="https:\/\/musikderjugend.at\/prima-la-musica\/bundeswettbewerb" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">hier<\/a>.