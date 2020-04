2 Millionen sehen Andrea Bocelli im Mailänder Dom

Begleitet wurde Bocelli vom Organisten der Kathedrale. Später sang er das englische Lied „Amazing Grace“ draußen mit Blick auf den Domplatz.Der blinde Klassik-Star aus Italien hatte sein etwa halbstündiges Event mit „Music For Hope“ (Musik zum Hoffen) betitelt. Sein Land ist von der Corona-Krise mit fast 20.000 Toten besonders betroffen.Der Auftritt wurde auf seinem Youtube-Kanal gestreamt. Wie dort abzulesen war, verfolgten zeitweise mehr als 2 Millionen Menschen das Konzert. Im Gotteshaus im Zentrum der lombardischen Metropole waren wegen der Gesundheitskrise keine Zuhörer zugelassen. Auch der Platz war großteils leer.Der schon in der Kindheit erblindete Bocelli war 1996 mit der Hymne „Time To Say Goodbye“ zum Weltstar geworden.

dpa