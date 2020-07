3 Schwestern, 3 Geigen und 12 Lieder

Anna Maria: Wenn ich frühere Songs mit den neuen vergleiche, so ist eine Weiterentwicklung augenscheinlich. Wir sind musikalisch gewachsen, haben unseren Stil gefunden.Franziska: Es ist eine Mischung aus verschiedensten Elementen: Folk, Irish, Country, angereichert mit dialektalen Einflüssen aus Südtirol.Franziska: Ich glaube, dieser Background kommt vor allem in den Geigenparts zum Vorschein, die so ohne geigentechnische Kenntnisse wahrscheinlich nicht spielbar wären.Elisabeth: In besonders schönen Wäldern der Umgebung von Terlan und beim Gasthof St. Ulrich am Tschögglberg. Dort haben wir versucht, tolle Stimmungen einzufangen, also neben der Natur auch das Wechselspiel von Wolken und Sonnenschein. Genau darum geht es im Lied im übertragenen Sinn: Jede Beziehung kennt sonnige und stürmische Tage, wobei sich die Sonnenstrahlen nur oft hinter den Wolken verbergen. Dieses Lied stammt übrigens vom österreichischen Liedermacher Gilbert, das hat uns eben besonders inspiriert. Viele andere stammen aus unserer eigenen Feder.Anna Maria: Unter Schwestern kann man sowas sehr offen und direkt angehen. Das bedeutet nicht, dass es an Respekt mangeln würde, im Gegenteil. Sonst würde es ja auch nicht funktionieren. Jede von uns hat Lieder zum Album beigesteuert, jede singt und spielt, die Refrains sind alle dreistimmig. Letzten Endes möchten wir uns einfach musikalisch einbringen und eine schöne Zeit miteinander verbringen.Elisabeth: Ja, sicherlich werden wir das Album präsentieren, wobei wir zunächst schauen müssen, was die Corona-Bestimmungen überhaupt zulassen.

az