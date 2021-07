31. Ausgabe der Soireen: Classic & Jazz in extravaganter Symbiose

Am 22. Juli schließt das Quartett Passo Avanti die 31. Ausgabe der Soireen auf Schloss Tirol ab und haucht mit Spielfreude und Virtuosität Klassikern, die zu ihrer Zeit unerhört modern waren, neues Leben ein.Die sogenannten alten Meister wie Bach, Brahms und Verdi waren eigentlich experimentierfreudige musikalische Avantgardisten. Welche Musik würden sie wohl heute machen? Das Quartett aus Deutschland übersetzt bekannte Werke in eine moderne Klangsprache, ohne dabei ihren ursprünglichen Geist zu verfälschen.Im Gegenteil: Durch die ungewöhnlichen Arrangements werden diese Repertoirestücke wieder so aufregend, wie sie es zu ihrer Entstehungszeit waren. Wenn die 4 Bandmitglieder spielen, entsteht ein energiegeladener Dialog zwischen den einzelnen Stimmen, der die berühmten Originale, auch auf Schloss Tirol, in einem ganz neuen Glanz erstrahlen lässt.Die Soiree auf Schloss Tirol beginnt um 21 Uhr.Zum Konzerterlebnis gehören auch der gemütliche Spaziergang zum Schloss, der Panoramablick über den Meraner Talkessel sowie die Fackeln, mit denen der Rückweg nach Dorf Tirol beleuchtet wird.Tourismusverein Dorf Tirol, Hauptstraße 31, 39019 Dorf Tirol0473 923314Tourismusverein Dorf Tirol und Südtiroler Landesmuseum Schloss Tirol.

