5 Jahre nach seinem Tod: Unveröffentlichtes Bowie-Album erscheint im Januar 2022

Die im Jahr 2001 von David Bowie aufgenommene Platte „Toy“ werde am 7. Januar 2022 als 3-teilige CD-Box und auf 6 Vinyl-Scheiben erscheinen, berichtete am gestrigen Mittwochabend der Sender BBC.Auf der Bowie-Webseite wurde darauf hingewiesen, dass „das legendäre unveröffentlichte Album“ einen Tag vor dem 75. Geburtstag der Pop-Ikone herauskomme.Fans können schon jetzt die ausgekoppelte Single „You've Got A Habit Of Leaving“ hören.2011, 10 Jahre nach der Aufnahme, war „Toy“ bereits online geleakt worden. Das Album sei „wie ein festgehaltener Moment der Freude, des Feuers und der Energie“, sagte Bowies Produzent Mark Plati in einem Statement.

apa