63. Busoni-Klavierwettbewerb: Finalphase beginnt

Im November 2020 wurden im Verlauf des Glocal Piano Projects überall auf der Welt die Finalisten des 63. Busoni Wettbewerbs ermittelt, die am heutigen Dienstag nun tatsächlich in Bozen beginnen: 2 Solorunden, eine Kammermusikrunde mit dem renommierten Schumann Quartett und schließlich das Finale mit Orchester am 3. September.Seinen ganz besonderen Auftakt nimmt der Wettbewerb diesmal mit einem Galakonzert der erst 14-jährigen Ausnahmepianistin Alexandra Dovgan, deren Auftritte als seltene Momente spontaner Intensität, gepaart mit einer unglaublichen Klangschönheit und -präzision gelten.24. – 27. August: Solo Halbfinale im Konzerthaus – 30 Kandidaten28. – 29. August: Solo Finale im Konzerthaus – 12 Kandidaten31. August – 1. September: Finalprüfung Kammermusik im Konzerthaus – 6 Kandidaten & Schumann Quartett3.September: Finalissima im Stadttheater – 3 Kandidaten, begleitet vom Haydn Orchester

