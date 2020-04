AcousticDuo Since11: Rockklassiker in Wohnzimmeratmosphäre

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Hallo Leute,wir haben tolle Nachrichten: Vor einer gefühlten Ewigkeit haben wir ein besonderes Konzert gespielt: Die... Pubblicato da AcousticDuo Since11 su Lunedì 13 aprile 2020

Noch vor der Corona-Ausgangssperre haben die beiden im Kreativ Kartell „Potzblitz“ in Sand in Taufers ein exklusives Livekonzert mit nur wenigen Zuschauern gespielt und dabei eine Videoserie gefilmt, die sich sehen und hören lässt: von Stairway to Heaven bis Livin„ on a Prayer geben die beiden Musiker lauter Songs zum Besten, die Musikgeschichte geschrieben haben.„Wir haben bei der Session unsere absoluten Lieblingssongs aus unserem Repertoire aufgenommen und gefilmt, die uns auf unserem musikalischen Weg geprägt haben und egal wie oft wir sie auch spielen, immer wieder große Freude bereiten“, erklären die beiden Musiker.„Die Potzblitz.Session ist etwas ganz besonderes für uns. Nicht nur weil wir bei diesen Songs immer zu 100 Prozent in die Musik eintauchen können. Auch weil wir das ganze bei unseren Freunden von Potzblitz aufnehmen konnten, die uns schon viele Jahre lang begleiten und unterstützen und sich um die gesamte Umsetzung des Projektes gekümmert haben,“ verrät Claus Stecher.Den Anfang der Videoreihe macht ein Medley aus Stairway to Heaven von Led Zeppelin und All Along the Watchtower von Bob Dylan. Anschließend soll in den nächsten Wochen immer am Mittwoch um 18.00 Uhr ein neues Video auf dem YouTube-Kanal des Duos veröffentlicht werden.Man darf also gespannt sein, mit welchen Hits Claus und Philipp ihr Publikum in nächster Zeit noch begeistern werden.

stol