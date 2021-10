Adele: „Fühle mich gut und bereit mit neuer Single“

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

„Ich fühle mich gut, ich fühle mich sehr bereit“, sagte die Sängerin am heutigen Freitag dem Sender BBC Radio 2.In „Easy On Me“, einer gefühligen Klavier-Ballade, scheint Adele ihren Ex-Mann, von dem sie sich 2019 kurz nach der Hochzeit trennte, und den gemeinsamen Sohn Angelo direkt anzusprechen und diesem ihre Scheidung zu erklären.Das dazugehörige Schwarz-Weiß-Video wurde in Kanada gedreht und zeigt, wie Adele einen letzten Blick auf ein leeres Haus wirft, einen Koffer nimmt, im Auto wegfährt und dabei ein „Verkauft“-Schild passiert.

apa