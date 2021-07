Album-Charts: Kastelruther Spatzen lösen Metal-Band auf Platz 1 ab

2015 war es ihnen erstmals gelungen mit „Heimat – Deine Lieder“, wie GfK Entertainment am heutigen Freitag mitteilte.Platz 2 geht an das neue Album von Ramon Roselly („Lieblingsmomente“) – der Schlagersänger gewann 2020 die 17. Staffel der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS).Das Helloween-Reunion-Album fiel derweil von der 1 auf Rang 3, die 40-Jahre-Jubiläums-Edition des Motörhead-Live-Klassikers „No Sleep 'Til Hammersmith“ steht auf Position 4 und das neueste Werk des norwegischen Duos Darkthrone („Eternal Hails“) an 5. Stelle.Neue Nummer 1 bei den Singles ist der Rapper Pashanim mit „Sommergewitter“, Platz 2 geht an die Vorwochensieger Måneskin („Beggin'“), die Eurovision-Song-Contest-Siegerband aus Italien ist auch auf Rang 5 mit „I Wanna Be Your Slave“ zu finden.Neu auf Platz 3 eingestiegen ist Superstar Ed Sheeran („Bad Habits“), von 2 auf 4 fiel derweil die US-Newcomerin Olivia Rodrigo mit ihrer rockigen Single „Good 4 U“.Neu auf Platz 7 konnte sich der „Herzalarm“ von FiNCH feat. Blümchen platzieren.

apa