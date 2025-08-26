Die Reise durch über fünf Jahrzehnte Filmgeschichte wird von solistischen Darbietungen getragen – unter anderem vom Cellisten Ferdinando Vietti, Trompeter Stefano Benedetti, dem Geiger Attila Simon (Cirque du Soleil) sowie der Sopranistin Anna Delfino.<BR \/><BR \/>Mit mehr als 600 Konzerten in ganz Europa zählt das Ensemble Symphony Orchestra zu den vielseitigsten Klangkörpern Italiens. In Meran erwartet das Publikum ein Abend voll emotionaler Klangwelten, die Morricones Musik in einer neuen, symphonischen Dimension erlebbar machen.<BR \/><BR \/>Beginn: 20 Uhr<BR \/>Infos & Tickets: Tel. 0473 270256, <a href="https:\/\/showtime-ticket.com\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.showtime-ticket.com<\/a>