<BR \/><b> In wenigen Tagen startet das Alpen Flair. Wie ist der Stand der Vorbereitungen?<\/b><BR \/>Robert Klement: Fünf Tage sind es noch, dann beginnt die 13. Ausgabe des Alpen Flair Festivals. Wir liegen gut im Zeitplan. Am Donnerstag haben wir mit dem eigentlichen Aufbau begonnen. Dazu gehören die Zelte sowie alles, was mit den Gästen und deren Versorgung zu tun hat. Dieser Teil ist inzwischen abgeschlossen. Auch die Camping- und Zeltplätze rund um das Festivalgelände sind ausgewiesen. Am Sonntag starten wir mit dem Aufbau der 24 mal 12 Meter großen Bühne und der Beschallungsanlage.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1323207_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><b> Mit wie vielen Festivalbesuchern rechnen Sie?<\/b><BR \/>Klement: Über das gesamte Festivalwochenende erwarten wir rund 50.000 Besucher. Die Besucherzahlen sind in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen, und auch heuer sind wir sehr gut unterwegs. <BR \/><BR \/><b> Welche Rolle spielt Peter Maffay für den diesjährigen Besucheransturm?<\/b><BR \/>Klement: Peter Maffay spricht vor allem viele Südtiroler an. Er ist ohne Zweifel einer der Publikumsmagneten in diesem Jahr.<BR \/><BR \/><b> Ein Festival dieser Größenordnung braucht viele helfende Hände. Wer steht hinter dem Alpen Flair?<\/b><BR \/>Klement: Der Aufbau und die Durchführung wären ohne die vielen Freiwilligen nicht möglich. Heuer sind wieder zehn Vereine mit rund 800 Freiwilligen m Einsatz. Dazu kommen etwa 350 Feuerwehrleute. <BR \/><BR \/><b>Welche Neuerungen gibt es in diesem Jahr?<\/b><BR \/>Klement: Ein besonderes Augenmerk haben wir auf das Thema Hygiene gelegt. Wir haben in neue professionelle Toilettensysteme investiert und auch auf den Campingplätzen deutlich mehr Toiletten als in den Vorjahren aufgestellt. Außerdem haben wir unsere Stromversorgung modernisiert. Durch den Einsatz leistungsstarker Batteriesysteme können wir auf rund ein Drittel der Stromaggregate verzichten.<BR \/><BR \/><b>Wie wird für die Sicherheit der Besucher gesorgt?<\/b><BR \/>Klement: Wir verfügen über einen eigenen Sicherheitsplan für das Festival. Darüber hinaus finden täglich Sicherheitsbesprechungen mit allen beteiligten Partnern statt – darunter Feuerwehr, Rettungsdienst, Gemeinde und Quästur. <BR \/><BR \/><b> Wie erleben Sie die Stimmung im Vorfeld?<\/b><BR \/>Klement: Der Zuspruch von Seiten der Bevölkerung und der Fans ist sehr groß. Das zeigt sich nicht nur bei den Ticketverkäufen, sondern auch an der Bereitschaft der vielen Freiwilligen mitzuhelfen. <BR \/><BR \/><b>Worauf freuen Sie sich persönlich am meisten?<\/b><BR \/>Klement: Ich freue mich, dass es endlich losgeht. Vor allem freue ich mich auf die besondere Stimmung und die vielen Besucher. Das Alpen Flair zieht jedes Jahr angenehme und entspannte Menschen an – das macht das Festival für mich so besonders.<BR \/><BR \/><b> Wie groß ist der Aufwand rund um einen Star wie Peter Maffay?<\/b><BR \/>Klement: Peter Maffay und sein Team bleiben zwei Tage in Südtirol. Allein für die Crew mussten wir im Vorfeld 39 Einzelzimmer reservieren. Das zeigt, welcher organisatorische Aufwand hinter einem Auftritt dieser Größenordnung steckt.<h3>\r\nTermine<\/h3>Die 13. Ausgabe des Alpen Flair Festivals findet vom 17. bis 20. Juni auf dem ehemaligen NATO-Areal in Natz-Schabs statt. <BR \/><BR \/>Los geht es am Mittwoch, den <Fett>17. Juni<\/Fett> mit der traditionellen Warm-up-Party im Dorfzentrum von Natz. Am Donnerstag, den <Fett>18. Juni<\/Fett> ist Festivalstart mit Tim Toupet, Philipp Burger, Eisbrecher und Ice Nine Kills. <BR \/><BR \/>Für den Freitag, den <Fett>19. Juni<\/Fett> steht ein Stilmix mit Goitzsche Front, den Kastelruther Spatzen, Peter Maffay und Unantastbar auf dem Programm. <BR \/><BR \/>Zum Finale am Samstag, <Fett>20. Juni<\/Fett> spielen u.a. Willkuer, die Fäaschtbänklern und Gastgeber Frei.Wild.