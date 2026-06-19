<h3>\r\nEin Konzertabend voller Sommerstimmung<\/h3>Mit dem <b>Alvaro Soler – Venosta Festival<\/b> verwandelt sich das Festivalgelände in Glurns am <b>19. Juni 2026<\/b> in einen Treffpunkt für Musikfans und Sommerliebhaber. Der spanisch-deutsche Sänger begeistert seit Jahren mit internationalen Hits wie „El mismo sol“, „Sofía“ und „La Cintura“ und sorgt mit seinen eingängigen Melodien und lateinamerikanischen Rhythmen für beste Stimmung. Neben dem Konzert erwartet die Gäste ein abwechslungsreiches Vorprogramm sowie regionale Spezialitäten, die von den Vereinen des Glurnser Laubenkomitees angeboten werden.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1325652_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die historische Stadt Glurns bildet dabei die perfekte Kulisse für einen Sommerabend voller Musik, Lebensfreude und unvergesslicher Momente. Besucher dürfen sich auf ein Konzert mit mitreißender Atmosphäre und einzigartigem Festivalflair freuen.<BR \/><BR \/> Alle Informationen zur <a href="https:\/\/kultur.bz.it\/de\/veranstaltung\/alvaro-soler-venosta-festival-e299415" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Veranstaltung gibt es hier<\/a>. <h3>\r\nRegional einkaufen und Besonderes entdecken<\/h3>Vor dem Festival bietet sich die Gelegenheit, die Region zu erkunden und in ausgewählten Fachgeschäften einzukaufen.<BR \/><BR \/>Im <b>Pobitzer Bauernladen – Felle und Lederwaren Mals<\/b> finden Besucher hochwertige Naturprodukte, traditionelle Handwerkskunst und besondere Geschenkideen. <a href="https:\/\/shopping.st\/de\/geschaeft\/pobitzer-bauernladen-felle-und-" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen gibt es hier<\/a>. <BR \/><BR \/>Kreative Ideen, Bastelbedarf und inspirierende Dekorationsartikel erwarten Kundinnen und Kunden bei <b>Steck Kreativ Mals<\/b>. <a href="https:\/\/shopping.st\/de\/geschaeft\/steck-kreativ-mals-p6279" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr dazu hier<\/a>.<BR \/><BR \/>Wer auf der Suche nach funktionaler Freizeitbekleidung, Sportartikeln oder passenden Schuhen ist, wird bei Schuhe Sport Veith Mals fündig. Informationen zum <a href="https:\/\/shopping.st\/de\/geschaeft\/schuhe-sport-veith-mals-p7524" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Geschäft gibt es hier<\/a>. <h3>\r\nKulinarische Genüsse rund um das Festival<\/h3>Auch gastronomisch hat die Region einiges zu bieten. Zahlreiche Betriebe laden dazu ein, den Festivaltag genussvoll zu gestalten.<BR \/><BR \/>Der <b>Gasthof Lamm Mals-Laatsch<\/b> überzeugt mit regionalen Spezialitäten und traditioneller Gastfreundschaft. <a href="https:\/\/restaurants.st\/de\/gastronomie\/gasthof-lamm-mals-laatsch-p6571" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen<\/a>. <BR \/><BR \/>Im <b>Hotel Restaurant Garberhof Mals<\/b> erwartet Gäste eine Kombination aus hochwertiger Küche, stilvollem Ambiente und kreativen Genussmomenten. <a href="https:\/\/restaurants.st\/de\/gastronomie\/hotel-restaurant-garberhof-" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr dazu hier<\/a>.<BR \/><BR \/>Eine weitere Empfehlung ist das <b>Restaurant Gasthof Iris Mals<\/b>, das mit regionalen Köstlichkeiten und einer gemütlichen Atmosphäre zum Verweilen einlädt. <a href="https:\/\/restaurants.st\/de\/gastronomie\/restaurant-gasthof-iris-mals-p13666" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Informationen finden Sie hier<\/a>. <BR \/><BR \/><b>Ein Tag voller Musik, Genuss und Vinschger Lebensart<BR \/><\/b><BR \/>Die Verbindung aus internationalem Konzertgenuss, regionalem Einkaufserlebnis und kulinarischer Vielfalt macht den Obervinschgau zu einem attraktiven Ausflugsziel im Sommer. Das <b>Alvaro Soler – Venosta Festival<\/b> bildet dabei den musikalischen Höhepunkt eines abwechslungsreichen Tages und verspricht mit seiner einzigartigen Atmosphäre ein Erlebnis, das noch lange in Erinnerung bleibt.<BR \/><BR \/>Wer Musik, Sommerstimmung und Südtiroler Gastfreundschaft in besonderem Ambiente erleben möchte, sollte sich diesen Termin bereits jetzt vormerken.