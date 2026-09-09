Den Auftakt bildet am Donnerstagabend die Eröffnung im Ex-Masten in Bozen. Das Haydn Orchester unter der Leitung von Vimbayi Kaziboni präsentiert zwei italienische Erstaufführungen: Steen-Andersens Piano Concerto beginnt mit der Aufnahme eines Konzertflügels, der aus acht Metern Höhe zu Boden stürzt. Der Aufprall wird nicht nur zum spektakulären Moment, sondern zum Ausgangspunkt der gesamten Komposition. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1357587_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Anschließend führt Gotham von Michael Gordon und Bill Morrison in das New York des 20. Jahrhunderts. In der dreisätzigen Arbeit treffen die Musik des Orchesters und historische Schwarz-Weiß-Bilder aufeinander und zeichnen das Porträt einer Stadt zwischen Chaos, Dynamik und Veränderung.<BR \/><h3>\r\n11. September<\/h3><BR \/>Am 11. September setzt das ukrainische Kollektiv Opera Aperta ebenfalls im Ex-Masten mit Mōdraniht. Songs of Winter War einen drastischen Schwerpunkt. Das unter der täglichen Bedrohung des Krieges entstandene Werk verbindet unterschiedliche musikalische Welten, Texte, Zeiten und Räume. Es erzählt von Verletzungen, Ritualen und der Suche nach Möglichkeiten eines Neubeginns – und macht die Erfahrung des Krieges zum Ausgangspunkt einer vielschichtigen musikalischen und szenischen Arbeit.<h3>\r\n12. September<\/h3>Der 12. September steht zunächst im Zeichen der Performance. In der Stiftung Antonio Dalle Nogare versammelt DRAWN TO RISK in Kooperation mit dem SKB zehn künstlerische Beiträge, die das Verhältnis von Körper, Raum und Gegenwart untersuchen. <BR \/><BR \/>Am Abend geht es im Probensaal des Stadttheaters mit Ouverture (Extras) in Zusammenarbeit mit den Vereinigten Bühnen Bozen weiter: Stimme, Körper und Bewegung treffen aufeinander, wenn die Rituale der Oper mit dem zeitgenössischen Fitnesskult verschränkt werden. Zwischen klassischem Gesang und Workouts auf Laufbändern stellt die Arbeit die Frage nach der Erreichbarkeit von körperlicher Perfektion, Topform und Wohlbefinden.<BR \/><BR \/>Am selben Abend führt Transart nach Kurtatsch zu Rothoblaas. Dort treffen zwei sehr unterschiedliche Ansätze aufeinander. Die Band Xiu Xiu interpretiert David Lynchs surrealen Kultfilm live musikalisch neu und schafft damit eine eigenständige Verbindung zwischen Film, Noise und Performance. <BR \/><BR \/>Matthew Herbert richtet mit theukhasmorefoodbanksthanbranchesofmcdonalds.com den Blick auf soziale Realitäten in Großbritannien: Aus Samples von Lebensmittelausgabestellen entwickelt der britische Musiker hochgradig tanzbare elektronische Musik und verbindet so Gesellschaftskritik mit Clubkultur.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1357590_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n13. September<\/h3>Ein besonderes Erlebnis erwartet am 13. September schließlich Filmfans und Cineast:innen in der Ex-Masten-Halle: Béla Tarrs Sátántangó wird in voller Länge gezeigt. Siebeneinhalb Stunden dauert das 1994 entstandene Meisterwerk – ohne Unterbrechung. Tarr erzählt vom Zerfall einer ländlichen Gemeinschaft, von Warten, Hoffnung und Ernüchterung.<BR \/><BR \/><BR \/>Transart26 findet vom 10. bis 20. September 2026 in Bozen und an weiteren Orten in Südtirol statt.<BR \/><BR \/>Alle Informationen zu Tickets, Festivalpässen und Abonnements finden Sie unter: <a href="https:\/\/www.transart.it\/de\/tickets" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.transart.it\/de\/tickets<\/a><BR \/><BR \/>Das laufend aktualisierte Festivalprogramm finden Sie unter:<BR \/> <a href="https:\/\/www.transart.it\/de\/editions\/26" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.transart.it<\/a>