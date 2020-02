Amadeus-Award: Brixner Band „Anger“ im Finale

„Anger“ ist ihrem Traum einen großen Schritt näher: Am Dienstag wurden die 5 Bands, die ins finale Rennen um den FM4-Award beim Amadeus ziehen, auf einer Pressekonferenz vorgestellt.Mit dabei: Das Pop-Duo aus Brixen. Sie haben bei der Online-Vorabstimmung neben 4 weiteren Bands die meisten Voting-Stimmen erhalten.Jetzt geht es ums Ganze: Die Zähler der 5 Bands werden wieder auf Null gestellt, das Abstimmen geht von vorne los.„Wir freuen uns so sehr, dass wir es in die Finalrunde geschafft haben. Jetzt hoffen wir auf ganz viele Stimmen, besonders natürlich aus Südtirol“, so „Anger“.Die Verleihung der Amadeus Austrian Music Awards findet am 23. April in der Wiener Stadthalle statt. FM4 und ORF1 übertragen die Gala live.

liz