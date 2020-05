Arena will Zulassung von 3000 Zuschauern im Parlament erwirken

Diese Forderung wurde von Intendantinund dem Bürgermeister der Stadt Verona,, im Parlament eingereicht.Die Arena von Verona hat zwar wegen der Coronakrise das vom Juni bis September geplante Opernfestival auf Sommer 2021 verschieben müssen, auf Musik will die norditalienische Stadt jedoch nicht verzichten. So plant Arena-Intendantin einige Galaabende mit Starsängern im August. Dabei soll ein entsprechender Abstand zwischen den Zuschauern des Freilufttheaters garantiert werden.Galaabende mitplant die Arena. Die Auftritte stehen unter dem Dirigat von Daniel Oren. „Wir starten ab dem zweiten August-Wochenende und machen bis September weiter. Es dürfte bis zu zehn Auftritte kommen“, sagte Gasdia.Im kommenden Jahr will die Arena von Verona das 150-Jahr-Jubiläum der ersten Aufführung in der Oper von Kairo 1871 von Aida feiern. Geplant ist eine Aida in Form von Konzert unter dem Dirigat vonteilte die Arena von Verona mit. Zu den Attraktionen des Festivals im nächsten Jahr zählt der Auftritt des Sängerpaarsundin „Turandot“.und seine Lebenspartnerinwerden gemeinsam in „Cavalleria rusticana“ und „Pagliacci“ auftreten.Geplant sind außerdem ein Galaabend mitder sein Debüt an der Arena von Verona feiert. Vorgesehen ist hinzu eine „Domingo Opera Night“ und ein Auftritt des italienischen Startänzersmit seinem Ensemble.

eva/apa