Arsenii Mun gewinnt Busoni-Wettbewerb

Rang 2 und 3

Bereits vor Konzertbeginn wurden folgenden Preis vergeben:

Am Ende der Finalrunden des 64. Internationalen Ferruccio Busoni-Klavierwettbewerbs hat die Jury unter der Leitung von Ingrid Fliter beschlossen, den Busoni-Preis an Arsenii Mun zu verleihen.Der 2. Preis ging an Anthony Ratinov, Ryota Yamazaki erhielt den 3. Preis.Derund der Spezial Award für die beste Interpretation einer Ferruccio-Busoni-Komposition an Antonio Chen Guang.Derund der Award für den jüngsten der 6 Finalisten an Ron Maxim Huang.Derund der Spezial Award für die beste Interpretation einer zeitgenössischen Komposition an Zitong Wang.