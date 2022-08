„Atemlos durch den Matsch“: Wie Fans auf die Helene-Fischer-Show reagieren „Atemlos durch den Matsch“: Wie Fans auf die Helene-Fischer-Show reagieren

Das Helene-Fischer-Konzert auf dem Messegelände in München sorgte aus vielerlei Gründen für Schlagzeilen: Dimension, (Un-)Wetter, Event. Auch Tage danach wird es nicht leiser um das Mega-Spektakel. So ärgern sich zum Beispiel jene Fans, die für das Rekord-Open-Air am meisten bezahlt, aber am wenigsten gesehen haben.