Auch Alpen Flair 2020 abgesagt

Der Festival-Kalender 2020 schrumpft und schrumpft. Nachdem in Mitteleuropa bereits mehrere Festival-Highlights in den letzten Wochen wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt wurden, wurde am Donnerstag auch das Aus für das Alpen Flair 2020 bekanntgegeben.