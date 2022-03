Auch Jugendliche setzen ein Zeichen gegen den Krieg Auch Jugendliche setzen ein Zeichen gegen den Krieg

60 Jugendliche musizieren am Sonntag in Brixen und sammeln so Spenden für die Menschen in der Ukraine: Das Jugendsinfonieorchester „Matteo Goffriller“ aus Südtirol hat dafür ein besonderes Programm vorbereitet. Im Gespräch erklärt Stephen Lloyd, künstlerischer Leiter des Orchesters, welche besonderen Werke er für das Benefizkonzert ausgewählt hat und warum.