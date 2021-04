Auflehnung gegen philogermanische Tendenzen

Nach dem ersten Weltkrieg hielten es viele junge Musiker für angeraten, eine gewisse (deutsche) Schwere abzuschütteln, nicht nur, was die Orchestrierung betraf (man denke an Wagner, Bruckner, Mahler, Strauss und Reger), sondern ganz im allgemeinen, was das Verhältnis zur Kunst anging. Man fand wohl, Musik müsse nicht immer eine Frage weihevollen Einherschreitens sein und immer und überall philosophische Probleme wenn nicht lösen, so doch wenigstens aufwerfen.