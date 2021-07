Ausstellung: „40 Jahre Gustav Mahler Musikwochen Toblach“

Namhafte Sänger und Instrumentalisten, die als noch junge Talente oder am Höhepunkt ihrer Karriere in Toblach aufgetreten sind, werden präsentiert. Auch die Kammermusik und die zeitgenössische Musik waren von Anfang an wichtige Bestandteile des Programms und sowie die vielen national und international anerkannten Orchester und weltberühmten Dirigenten, die die Orchesterwerke Mahlers hier darboten.Darüber hinaus werden renommierte Persönlichkeiten der Mahlerforschung und des Musiklebens vorgestellt, die die Welt und das Werk des Komponisten dem Publikum näherbrachten. Abgerundet wird die Ausstellung durch Dokumente, Plakate und repräsentative Objekte.Die Ausstellung bleibt bis 13. September geöffnet und wurde im Foyer im 1. Stock des Kulturzentrums eingerichtet.Professor Federico Celestini, Verantwortlicher der Vortragsreihe sagt: „Der Ausbruch der Covid-Pandemie hinderte uns daran, im Sommer 2020 40 Jahre „Gustav Mahler Musikwochen“ zu feiern. Wir lassen uns aber diese Freude nicht nehmen und werden die diesjährige Vortragsreihe „Mahler im Dialog“ diesem Anlass widmen. Wir wollen an die großen Momente der vergangenen Jahre denken, aber auch über die Entwicklungen in der Mahler-Rezeption, an der die Toblacher Musikwochen beteiligt waren und sind, gemeinsam reflektieren und diskutieren. Und wir wollen auch an die Zukunft denken und über die kommenden Projekte und Ideen, die um Mahler und Toblach kreisen, sprechen.“

