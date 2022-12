Besonderer Fan-Artikel: James-Bond-Gitarre in limitierter Edition

Inspiriert wurde das auf 75 Exemplare limitierte Instrument der Hannoveraner Firma Duesenberg von einer Sonderanfertigung, die im Oktober in London bei einer Gala zum 60. Jubiläum der James-Bond-Filme zum Einsatz kam.Beim Konzert „The Sound of 007 in Concert“ in der Royal Albert Hall spielten sowohl David Arnold, der die Musik für 5 James-Bond-Filme komponiert hat, als auch Hans Zimmer die Gitarre mit dem 007-Logo. Danach wurde sie von den Musikern signiert und für einen guten Zweck versteigert.